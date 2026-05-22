В Финляндии заявили о готовности нормализовать отношения с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о желании НАТО выстроить мирные отношения с Российской Федерацией. Об этом она сказала перед встречей глав МИД стран-членов альянса в Швеции, передает РИА Новости.

«Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения», — сказала Валтонен.

Дипломат добавила, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для РФ.

Тем временем в Финляндии недалеко от российских границ начались крупные сухопутные учения Karelian Sword. В маневрах участвуют около 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США, а также 1,5 тысячи единиц техники. В рамках мероприятия планируется провести тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ писали, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут подготовку к войне с Россией.