Кандидат в главы МИД Венгрии описала будущие отношения Будапешта с Москвой

Орбан: власти Венгрии будут стремиться к прагматичным отношениям с РФ
Новое правительство Венгрии будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении. Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан, передает портал HVG.

Выступая на заседании комитета парламента по иностранным делам, дипломат назвала Россию «важным экономическим партнером» Венгрии.

Также Орбан заявила, что новое правительство Венгрии считает необходимым нейтрализовать зависимость от России в области энергетики, но не планирует пока отказываться от поставок российских нефти и газа.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в России рассказали, при каких условиях сохранятся отношения с Венгрией.

 
