Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию

Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад создает общеевропейскую группу с целью физического нападения на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Детская редакция».

По словам дипломата, во главе этой группы поставлен президент Украины Владимир Зеленский «со своими нацистскими лозунгами».

В начале апреля президент США заявил, что рассматривает возможность выхода страны из НАТО из-за отказа союзников по альянсу помочь Вашингтону в войне против Ирана. Он назвал альянс «бумажным тигром» и заявил, что вопрос о выходе не подлежит пересмотру.

20 мая газета Economist сообщила, что страны Европы разрабатывают сценарий коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или фактического отказа Вашингтона от обязательств перед альянсом. По данным издания, одной из часто упоминаемых альтернативных структур командования является возглавляемая Великобританией коалиция из десяти стран, в основном из Прибалтики и Северной Европы, известная как Объединенные экспедиционные силы (JEF).

Ранее болгарский депутат предрек ЕС плачевное будущее из-за стремления «победить» Россию.

 
