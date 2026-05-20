Страны Европы рассматривают возможность создания альтернативы НАТО

Страны Европы разрабатывают сценарий коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или фактического отказа Вашингтона от обязательств перед альянсом. Об этом пишет газета Economist со ссылкой на источники.

В частности, поводом для рассмотрения «плана Б» стал кризис вокруг Гренландии, а именно — притязания США на остров.

«Одной из часто упоминаемых альтернативных структур командования является возглавляемая Великобританией коалиция из десяти стран, в основном из Прибалтики и Северной Европы, известная как Объединенные экспедиционные силы (JEF)», — говорится в материале.

По данным издания, внутри НАТО опасаются не только того, что США могут отказаться участвовать в потенциальном конфликте с Россией, но и того, что Белый дом способен заблокировать решения альянса.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. По его словам, звучат предложения «сколачивать» новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины. Министр охарактеризовал эти планы как подготовку к прямому столкновению с Россией.

В феврале депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

