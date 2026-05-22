В Госдуме отметили проблему с историей у Украины после слов Буданова о прародительнице Руси

Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал новыми сказками слова главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова об украинском государстве как о «прародительнице Руси». Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в Telegram-канале Буданова появилась видеозапись, где он заявил, что «Русь — это Украина. Русь — это намного больше. Украина является родиной всего этого». Он также высказал мнение, что именно Украина должна «править» всей Русью.

Шеремет подчеркнул, что такие «предатели Украины и Руси», как Буданов и Зеленский, не имеют никакого морального права говорить об истории. По его словам, у современных руководителей Украины большие проблемы «с осознанием своего я», своей истории и судьбы, поэтому они и выдумывают удобные для себя «пассажи и новые сказки».

Парламентарий подчеркнул, что украинцы и россияне являются одним народом, который искусственно был разделен «такими негодяями как Буданов и Зеленский».

Ранее Путин заявил, что Россия не откажется от исторического наследия СССР и царской империи.

 
