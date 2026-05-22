«Ставка на теракты»: в России раскрыли, что стоит за новой стратегией ВСУ

Военэксперт Кнутов: новая стратегия ВСУ предполагает ставку на террор
Alina Smutko/Reuters

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о переходе украинской армии к новой стратегии ведения боевых действий указывает на то, что Киев делает ставку на теракты в России и на увеличение обстрелов мирного населения российских регионов. У армии РФ есть силы и средства противостоять таким намерениям ВСУ и свести на нет новую стратегию Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
 
«Я предполагаю, что это будет стратегия контрударов и стратегия нанесения массированных ударов вглубь территории России, включая мирное население... Ставка будет сделана именно на увеличение количества терактов на территории нашей страны, обстрелов гражданских объектов и жилых домов», — отметил аналитик.
 
По словам Кнутова, непосредственно на фронте ВСУ в рамках кампании 2026 года будут стермиться не дать ВС России перейти в наступление.
 
«Удары наносятся в одном, другом, третьем месте таким образом, чтобы не дать нам возможность сконцентрировать войска на каком-то направлении и перейти в наступление», — указал военный эксперт.
 
Кнутов подчеркнул, что такую стратегию условно можно назвать стратегией «тысячи уколов».
 
Россия в состоянии при верном распределении ресурсов продолжать давление по всей линии фронта в целях освобождения Донбасса. Таким образом новая стратегия ВСУ будет нивелирована, обратил внимание Кнутов.
 
До этого Сырский заявил, что украинская армия намерена уйти от «войны на истощение» к другой тактике. 
 
«При ограниченных ресурсах для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от «войны на истощение» к асимметричной стратегии», — написал он.

Ранее главком ВСУ ограничил пребывание солдат на позициях.

 
