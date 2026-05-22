Страны Европейского союза, пытаясь нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине, в итоге уничтожают самих себя, так как победить российское государство невозможно. Такое мнение высказал депутат Народного собрания Болгарии Ангел Георгиев в ходе международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности, которые проходят в Перми, передает ТАСС.

По его словам, европейские лидеры уничтожают свои собственные страны, разрушают их каждый день и делают это с огромной скоростью.

«У меня ощущение, что они не делают ничего, кроме разрушения своих стран», — сказал Георгиев журналистам.

Международные общественно-политические слушания по евразийской безопасности проходят в Перми с 20 по 23 мая.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. По его словам, звучат предложения «сколачивать» новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины. Министр охарактеризовал эти планы как подготовку к прямому столкновению с Россией.

