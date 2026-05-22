Жители провинции Альберта осенью проголосуют по вопросу отделения от Канады

Премьер Альберты инициировала подготовку к референдуму об отделении от Канады

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит сообщила, что 19 октября состоится референдум по вопросу отделения региона от Канады. Об этом она рассказала в видеообращении, передает РИА Новости.

«Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме 19 октября», — сказала Смит.

По ее словам, у жителей провинции поинтересуются, должна ли Альберта оставаться в составе Канады или надо начать юридическую процедуру для проведения референдума.

Смит отметила, что предлагаемый вопрос на референдуме осенью не запускает процесс отделения, а лишь дает право правительству Альберты запустить юридическую процедуру по этому вопросу.

8 мая жители провинции Альберта собрали необходимое количество подписей для проведения референдума о выходе из состава Канады. Организация Stay Free Alberta заявила, что передала в избирательную комиссию Альберты почти 302 тысячи подписей. При этом минимально необходимо было собрать 178 тысяч голосов. Однако судья временно приостановил процесс проверки подлинностей подписей, так как группы коренных народов оспаривают законность референдума в суде.

В декабре 2025 года телеканал CBC News сообщил, что в провинции Альберта одобрили петицию об отделении региона от Канады, и ее авторам нужно было собрать почти 180 тысяч подписей в поддержку референдума. При этом сообщалось, что активисты столкнулись с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука, назвавшего их сепаратистами.

