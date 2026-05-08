Жители канадской провинции собрали подписи за отделение от страны

Жители провинции Альберта собрали достаточное количество подписей для проведения референдума о выходе из состава Канады. Об этом сообщает Newsweek.

Организация Stay Free Alberta заявила, что передала в избирательную комиссию Альберты почти 302 тысячи подписей. При этом минимально необходимо было собрать 178 тысяч голосов. Однако судья временно приостановил процесс проверки подлинностей подписей, так как группы коренных народов оспаривают законность референдума в суде.

Представители властей провинции сообщили Newsweek, что дальнейшие шаги нельзя будет предпринять до завершения юридической проверки, а затем и проверки подлинности. Если все шаги будут выполнены, то правительство провинции сможет вынести вопрос на референдум и назначить дату голосования на 19 октября.

Премьер Альберты Даниэль Смит заявила, что в случае, если подписи окажутся действительными, она проведет референдум, однако политик не поддержала идею полной независимости провинции.

«Наше правительство ясно дало понять: мы поддерживаем сильную и суверенную Альберту в составе единой Канады. Это означает, что Альберта останется провинцией Канады, но при этом мы будем продвигать провинциальную автономию и бороться за отмену политики Оттавы, которая наносит вред жителям Альберты и посягает на наши конституционные права», — заявил Newsweek пресс-секретарь офиса Смита Сэм Блэкетт.

По его словам, офис Смита ожидает решения суда и проверки подписей, от чего будут зависеть и дальнейшие шаги.

В декабре 2025 года телеканал CBC News сообщил, что в провинции Альберта одобрили петицию об отделении региона от Канады, и ее авторам нужно было собрать почти 180 тысяч подписей в поддержку референдума. При этом сообщалось, что активисты столкнулись с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука, назвавшего их сепаратистами.

Ранее Канада ввела новые санкции против России.