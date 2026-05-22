Достижение целей специальной военной операции, в том числе денацификация Украины, в течение 10-15 лет могут создать предпосылки для вхождения страны в состав Союзного государства России и Белоруссии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал профессор МГИМО, зампредседателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, это необходимо и неизбежно, если Россия хочет достичь долгосрочного мира с Украиной. Также, по мнению Мурадова, Россия, Белоруссия и Украины должны быть вместе, поскольку эти три страны являются «частями единой цивилизации».

Эксперт предположил, что вхождение Украины в состав Союзного государства точно произойдет, поскольку Одесса, Николаев, Харьков, Сумы, Чернигов и Киев «неотделимы от исторической России».

Мурадов добавил, что это будет не быстрый процесс, потребуется некоторое время для изменения характера власти, после денацификации Украины. По мнению профессора, это может произойти, когда кардинально изменится система образования и общество усвоит «объективную информацию, правдиво раскрывающую суть нашей истории».

Ранее Зеленский заявил о возможном наступлении России из Белоруссии.