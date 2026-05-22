Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что не реагирует на «болтовню» из Киева, это касается и высказываний главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Зеленский «находится под серьезным прессом», украинский лидер не хочет анализировать обстановку и делать выводы.

Белорусский лидер добавил, что размышляет над угрозами из Киева и от президента Украины. Лукашенко выразил мнение, что соседняя республика не хочет воевать с Минском.

До этого Зеленский заявил, что у Киева «есть способность превентивно работать» в отношении российских регионов и Белоруссии, откуда может исходить угроза для Украины. Накануне он утверждал, что Москва якобы готовит наступление с белорусской территории. В Кремле назвали эти слова «подстрекательством», а Александр Лукашенко заверил, что Минск «втягиваться в войну» не собирается, но в случае агрессии «церемониться не будет», и предложил Зеленскому встретиться. Несмотря на это, украинские силовики уже начали усиливать меры безопасности на севере страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается воевать.

 
