Во Франции оценили предложение Мерца по Украине

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца дать Украине статус ассоциированного члена Европейского союза (ЕС) разорит объединение. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, в случае реализации предложения Мерца к Украине будет применена статья ЕС о взаимной обороне, что приведет к гарантированной войне с Россией.

«В предложении Мерца Украина действительно получила бы постепенный доступ к частям бюджета ЕС и к единому рынку, что выходит за рамки того, что возможно сегодня через существующее Соглашение об ассоциации!», — написал Филиппо.

21 мая Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в Европейском союзе. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако при этом не даст права голоса. Кроме того, канцлер Германии предложил странам ЕС взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

