Каллас вызвала гнев еврочиновников за сравнение отношений с Китаем с раком

В Еврокомиссии (ЕК) раскритиковали главу евродипломатии Каю Каллас после того, как она сравнила торговые отношения ЕС и Китая с раком и предложила провести экономическую «химиотерапию». Об этом пишет Politico.

«Так дипломаты не выражаются... Есть слова, которыми вы сигнализируете, но вы же не называете страны болезнью», — отметил неназванный европейский чиновник.

Отмечается, что сразу пять национальных правительств пожаловались Брюсселю на высказывания Каллас. В ответ в Брюсселе дистанцировались от слов главы евродипломатии.

«Это не позиция Европейской комиссии», — заявила пресс-секретарь Паула Пиньо.

Заявление Каллас о Китае прозвучало на форуме в Эстонии. В своем выступлении она заявила, что Европа «четко понимает диагноз, когда речь идет о китайских торговых методах», но пока не может достичь компромисса «о способе лечения». Со своей стороны она предложила два метода борьбы с этой ситуацией: либо увеличить «морфин» — давать больше денег европейской промышленности, либо начать «химиотерапию».

Близкий к Каллас чиновник Евросоюза объяснил, что она говорила о проблеме торгового дисбаланса между ЕС и Китаем, «о том, как он разрушает европейское производство и приводит к потере рабочих мест».

Ранее в словах Каллас увидели признание слабости Евросоюза перед Россией.

 
