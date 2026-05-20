В словах Каллас увидели признание слабости Евросоюза перед Россией

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС не способен противостоять России и Китаю, является признанием слабости Евросоюза перед РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.



«Ничего нового Каллас не сказала, это всем давно понятно... Конечно, [Каллас признает слабость ЕС перед РФ], это не признает только ленивый. Они уже, по большому счету, исходят из того, что коррективы вносить надо в их политику», — отметил дипломат.



По оценке Долгова, если Евросоюз «не развернет» свою политику в отношении России и Китая, то процесс экономической деградации блока «примет необратимый характер».



До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети Х раскритиковал главу евродипломатии за ее слова о поражении России.



Поводом для критики стали слова Каллас о том, что Евросоюз пока не может оказать достаточное давление на Россию, чтобы добиться желаемого результата. На этом фоне глава евродипломатии усомнилась в способности ЕС противостоять Китаю. Она задалась вопросом: если Брюссель не способен справиться с Россией, то как он сможет победить Китай?

Ранее Каллас выступила с угрозой в адрес сотрудничающих с Россией стран.