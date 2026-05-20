Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В словах Каллас увидели признание слабости Евросоюза перед Россией

Посол Долгов: Каллас словами о поражении РФ признала слабость ЕС перед Россией
Global Look Press

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС не способен противостоять России и Китаю, является признанием слабости Евросоюза перед РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
 
«Ничего нового Каллас не сказала, это всем давно понятно... Конечно, [Каллас признает слабость ЕС перед РФ], это не признает только ленивый. Они уже, по большому счету, исходят из того, что коррективы вносить надо в их политику», — отметил дипломат.
 
По оценке Долгова, если Евросоюз «не развернет» свою политику в отношении России и Китая, то процесс экономической деградации блока «примет необратимый характер».
 
До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети Х раскритиковал главу евродипломатии за ее слова о поражении России.
 
Поводом для критики стали слова Каллас о том, что Евросоюз пока не может оказать достаточное давление на Россию, чтобы добиться желаемого результата. На этом фоне глава евродипломатии усомнилась в способности ЕС противостоять Китаю. Она задалась вопросом: если Брюссель не способен справиться с Россией, то как он сможет победить Китай?

Ранее Каллас выступила с угрозой в адрес сотрудничающих с Россией стран.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!