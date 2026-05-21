В США считают уместным спрашивать про пользу НАТО

США считают справедливым спрашивать, в чем для страны польза от НАТО. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Я знаю, почему НАТО — это хорошо для Европы. Но почему это хорошо для Америки?» — сказал он.

Рубио отметил, что НАТО предоставляет США базы в Европе, которые позволяют проецировать силу в случае возникновения кризисных ситуаций. По его словам, именно это служит главным обоснованием членства в НАТО. В то же время он напомнил, что Испания отказывает США в использовании военных баз.

«Тогда возникает вопрос: а зачем вы вообще состоите в НАТО? И это весьма резонный вопрос», — сказал Рубио.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. По его словам, звучат предложения «сколачивать» новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины. Министр охарактеризовал эти планы как подготовку к прямому столкновению с Россией.

В феврале депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

