Лукашенко назвал машину своей мечты

Лукашенко назвал «Искандер-М» машиной, о которой когда-то мечтал
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения расположения одной из ракетных бригад Вооруженных сил республики назвал оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» машиной своей мечты. Об этом сообщает БелТА.

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», — сказал белорусский лидер.

Визит Лукашенко проходил на фоне совместных учений белорусской армии с Вооруженными силами России, в рамках которых войска двух стран отрабатывают применение ядерного оружия в условиях возможной войны. В Минобороны РФ уточняли, что главной целью учений является проверка уровня подготовки руководящего и оперативного состава, а также улучшение их навыков и отработка управления войсками в ходе сдерживания потенциального противника. Эта тренировка является плановой, проводится в рамках взаимодействия Союзного государства и не направлена против других стран.

Всего к учениям от российской стороны привлечено более 64 тысяч человек личного состава, свыше 7,8 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

Ранее на Западе испугались действий ВС России в Белоруссии.

 
