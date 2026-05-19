На Западе испугались действий ВС России в Белоруссии

Тренировки Вооруженных сил (ВС) России на территории Белоруссии по подготовке и применению ядерных сил вызвали опасения на Западе. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Российская армия начала трехдневные ядерные учения <…>, что несомненно, вызывает опасения», — говорится в публикации.

19 мая Минобороны России сообщило о начале учений российской армии по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. Они проходят на территории Белоруссии в период с 19 по 21 мая. По данным ведомства, в учениях задействованы ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них принимают участие более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц военной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок.

Главной целью учений является проверка уровня подготовки руководящего и оперативного состава, а также улучшение их навыков и отработка управления войсками в ходе сдерживания потенциального противника.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне.