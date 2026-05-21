В Госдуме ответили на слова Буданова о «господстве» над Россией

Заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Украина является «преемницей Руси» и потому должна «властвовать» над Россией, указывает на его предвыборную кампанию, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



«Начинается, скорее всего, предвыборная президентская борьба. Скорее всего, Буданов понимает, что [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому сложно сегодня с коррупционным скандалом. Как вариант, Зеленский может не пойти на выборы, его не пустят. Он [Буданов] первый претендент, которого Зеленский боится», — сказал парламентарий.



Именно поэтому, по словам Чепы, Буданов и заявляет о том, что Украина должна господствовать над Россией.



«Господствовать никто не даст. Все это смешно, все понимают абсурдность таких заявлений, это популизм», — подытожил депутат.



Ранее Путин заявил, что Россия не откажется от исторического наследия СССР и царской империи.