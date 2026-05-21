«Вправе применить ядерное оружие»: в Госдуме ответили Рютте на угрозы в адрес России

Генсек НАТО Марк Рютте, угрожая России последствиями из-за якобы возможного применения ядерного оружия, играет с огнем. Россия может применить его против государств, обладающих ядерными боеголовками Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.



«В ответ Рютте я скажу, что он играет с огнем. Я не думаю, что мы пойдем на то, чтобы применить ядерное оружие на Украине и против тех стран, которые ядерного ядерного оружия не имеют. Если это будет Великобритания или Франция, тогда мы вправе применить ядерное оружие», — сказал парламентарий.



Соболев особенно подчеркнул, что такой шаг является очень опасным, поскольку неизвестна будет реакция Соединенных Штатов. Он отметил также, что такого развития событий никто не хочет.



Накануне Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине. Так он прокомментировал совместные учения ВС РФ и белорусской армии.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне.