Песков: Кремль слышал заявления Европы, что с русскими нужно говорить

Россия слышала заявления из Европы, что с русскими нужно говорить, Москва готова к этому. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления от господина [Александра] Стубба, президента Финляндии. Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы, и если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать», — сказал он журналистам.

На этой неделе глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от идеи выступить переговорщиком в диалоге с Россией, хотя ранее допускала такую возможность. По данным Politico, внутри ЕС сомневаются, что она смогла бы добиться результата из-за жесткой риторики в адрес Москвы. На этом фоне в России и Европе продолжаются споры о том, кто вообще способен говорить от имени ЕС — и возможен ли такой диалог в принципе. Кто может возглавить европейскую миссию в российскую столицу — в материале «Газеты.Ru».

