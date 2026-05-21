Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков: Кремль слышал заявления Европы, что с русскими нужно говорить

Песков заявил о готовности России к переговорам с Европой
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия слышала заявления из Европы, что с русскими нужно говорить, Москва готова к этому. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления от господина [Александра] Стубба, президента Финляндии. Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы, и если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать», — сказал он журналистам.

На этой неделе глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от идеи выступить переговорщиком в диалоге с Россией, хотя ранее допускала такую возможность. По данным Politico, внутри ЕС сомневаются, что она смогла бы добиться результата из-за жесткой риторики в адрес Москвы. На этом фоне в России и Европе продолжаются споры о том, кто вообще способен говорить от имени ЕС — и возможен ли такой диалог в принципе. Кто может возглавить европейскую миссию в российскую столицу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали условие для переговорщика от Европы.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!