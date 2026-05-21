Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Запад не отдавать Украину в руки России, поскольку тогда ее производственные мощности будут работать против Европы. Об этом пишет The Guardian.

В контексте обсуждения евроинтеграции Украины она заявила, что «сложно обсуждать вопрос о том, следует ли Украине вступать в Европейский союз, а затем обсуждать, как ее сельское хозяйство будет соответствовать общей сельскохозяйственной политике».

«Вопрос в другом: Украина — военная держава с огромными производственными мощностями. В чьих руках она должна оказаться? В руках России или Запада? И точка. Это наш вопрос. Это наша цель. Пусть с нами будут украинцы, потому что представьте, что они, как во времена Советского Союза, начнут строить все это для России, а не для нас», — сказала Кальюлайд.

До этого бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что «демократическая часть мира» не должна позволить «суверенному государству» под названием Украина исчезнуть.

Ранее президент Чехии заявил, что мир в Европе больше не гарантирован.