МИД РФ назвал проверку США биолабораторий на Украине шагом к признанию проблемы
Проверка со стороны Соединенных Штатов биолабораторий на Украине — это первый шаг на пути к признанию проблемы и ее урегулированию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Теперь будут американцы еще проверять. Откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному регулированию проблемы», — сказала она.

Дипломат напомнила, что к решению этой проблемы российская сторона призывала на протяжении последних лет.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Соединенные Штаты проведут расследование деятельности более 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах, которые финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Она отметила, что более 40 биолабораторий расположены на Украине. По словам Габбард, ее команда намерена определить местонахождение всех лабораторий, а также выяснить, какие патогены в них содержатся и какие исследования там проводятся.

Ранее Медведев предупредил о зомби-апокалипсисе из-за лабораторий США.

 
