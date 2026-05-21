Владимир Зеленский является «кровавым узурпатором», который цепляется за все, что может сохранить его власть. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

«Он хватается за должность, он цепляется за все, что только может сохранить его власть, но только не во имя мира, а во имя войны, — сказала Захарова.

По ее словам, все предвыборные обещания Зеленского оказались ложью. «Подававший надежды» так называемый «президент мира» стал «кровавым узурпатором», подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы нового главы государства не проводились из-за объявления в стране военного положения.

Сам же Зеленский заявлял, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он объяснил, что его пребывание на посту президента Украины растянулось из-за начала конфликта.

