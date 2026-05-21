Белый дом опубликовал фото с Трампом и «ликвидированными врагами» США

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал в социальных сетях фотографию с президентом Дональдом Трампом и «ликвидированными» врагами Соединенных Штатов.

На кадре с фотографией американского лидера написано: «Враги Америки, нейтрализованные президентом Дональдом Трампом».

Чуть ниже расположены портреты президента Николаса Мадуро, бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, главы ИГИЛ (организация запрещена в России) Абу-Билал аль-Минуки, а также Рауля Кастро. Каждому из них присвоен статус «арестован», «ликвидирован» и «обвинен».

«Справедливость восторжествует», — гласит подпись к публикации Белого дома.

В начале января Соединенные Штаты в ходе операции в Венесуэле похитили президента Николаса Мадуро, который в данный момент находится под стражей. Верховный лидер Али Хаменеи был уничтожен в ходе авиаударов ВС США во время операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана. Также неделю назад Трамп сообщил, что Абу-Билал аль-Минуки, второй по значимости в мире командир ИГИЛ, был уничтожен. Раулю Кастро, в свою очередь, Вашингтон выдвинул юридические обвинения.

Ранее Грэм поприветствовал решение США выдвинуть обвинения Кастро.