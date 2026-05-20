Дерипаска не смог посчитать, сколько миллиардов «увезет» из Китая

Дерипаска не смог ответить на вопрос о том, сколько миллиардов «увезет» из Китая

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не смог ответить на вопрос журналиста Первого канала, сколько миллиардов он «увезет домой» из Китая благодаря заключенным в стране сделкам.

Дерипаска приехал в Китай в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

«Так быстро сосчитать не удастся. Дело не в миллиардах, дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. И не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах», — сказал он.

В то же время вице-премьер РФ Денис Мантуров уточнил, что речь идет «про десятки миллиардов долларов».

19 мая Путин прилетел в Пекин с двухдневным визитом. В аэропорту президента РФ встретил министр иностранных дел КНР Ван И, который является вторым самым узнаваемым китайским политиком после главы государства Си Цзиньпина.

На следующий день Путин провел переговоры с председателем КНР и встретился с премьером Государственного совета республики Ли Цяном.

Ранее Си Цзиньпин в присутствии Путина «уколол» президента США, недавно посетившего КНР.