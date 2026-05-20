Политолог оценил перспективы эскалации конфликта между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп технически готов к возобновлению конфликта с Ираном, однако будет до последнего откладывать эскалацию в надежде добиться от Тегерана приемлемых условий сделки. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Алексей Юрк.

«Ультиматумы американского президента вряд ли могут служить предвестником чего-либо, поскольку они далеко не первые и вряд ли станут последними. Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, как глобальных, так и региональных», — считает эксперт.

Кроме того, на фоне приближения промежуточных выборов в Конгресс, республиканцам невыгодны рост цен на топливо и ухудшение экономической ситуации, которые могут последовать после возобновления конфликта с Ираном, добавил он.

На этой неделе США отложили удары по Ирану после просьбы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Axios уточнил, что решение о паузе последовало после того, как Вашингтон оценил новое иранское предложение. По данным портала, Белый дом счел его недостаточным. Несмотря на это, Трамп заявил, что рассчитывает на мирную сделку с Тегераном, но при этом он поручил Пентагону готовиться к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

