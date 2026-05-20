Стало известно, как Зеленский намерен повлиять на Белоруссию

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен использовать дипломатические рычаги давления через Евросоюз и США, чтобы попытаться заставить Белоруссию изменить политический курс и отвернуться от России. Об этом News.ru заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Что касается дипломатических методов заставить Белоруссию отвернуться от РФ, Зеленский может обращаться с соответствующими просьбами к ЕС и США. Хотя Вашингтон уже плюнул на санкционную политику Евросоюза против Минска», — сказал Олейник.

При этом он напомнил, что Соединенные Штаты не будут «запугивать» Минск. Напротив, Вашингтон пытается найти «мостик» через Белоруссию, чтобы договориться с Россией. В то же время экс-нардеп заметил, что в Европе Польша «огнем дышит» на Белоруссию.

По словам Олейника, вряд ли Украина «сможет как-то повлиять на Белоруссию, тем более через страны ЕС».

До этого Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел «принять меры» в отношении Белоруссии, чтобы не допустить ее вступления в конфликт на Украине. По его словам, Украина готовится к «каждому возможному варианту» и готовит ответы на случай расширения конфликта. Зеленский указал, что силы на черниговско-киевском направлении будут увеличены.

Ранее в Минске заявили о низком поступке Зеленского в отношении Лукашенко.