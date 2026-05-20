Путин пригласил премьера Госсовета КНР посетить Россию

Путин заявил, что ждет премьера Госсовета КНР Ли Цяна с визитом в России

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном пригласил его посетить РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы ждем вас с визитом в России», — сказал глава государства, обращаясь к китайскому политику.

19–20 мая Путин совершает двухдневный официальный визит в КНР. Перед поездкой президент РФ обратился к китайским гражданам, назвав лидера страны Си Цзиньпина своим «давним добрым другом». Также он отметил «стабилизирующую роль» связки Москвы и Пекина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

К текущему моменту Путин и Си Цзиньпин уже провели переговоры, по итогам которых главы государств приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений Москвы и Пекина. Также они подписали общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский и китайский лидеры во время встречи договорились о проектах в сфере энергетики и «еще кое о чем очень важном».

Ранее Си Цзиньпин в присутствии Путина «уколол» американского лидера.