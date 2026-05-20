Генсек НАТО поддержал идею о переговорщике от ЕС на диалог с Россией

Рютте заявил, что принципиально поддерживает дискуссию о переговорщике от ЕС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал дискуссии по кандидатуре переговорщика от ЕС с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Рютте не стал комментировать слухи о фигуре бывшего премьера Италии Марио Драги в качестве переговорщика.

«Драги — мой близкий друг, но я не собираюсь комментировать, кто должен занять эту должность. Я думаю, что сначала ЕС должен решить, какую роль он будет играть, хочет ли он играть какую-то роль, а затем, если ответ — да, то должна быть дискуссия о том, кто может играть эту роль», — отметил Рютте в рамках пресс-конференции в Брюсселе.

18 мая РИА Новости сообщали, что появившаяся в СМИ информация о том, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги может стать кандидатом в переговорщики от Европейского союза (ЕС) для диалога с Россией, представляет собой журналистские домыслы.

До этого газета Politico написала, что три европейских политика могут претендовать на роль переговорщика от ЕС в диалоге с Россией. Речь идет о Марио Драги, бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель и действующем президенте Финляндии Александре Стуббе.

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.

 
