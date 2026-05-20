В МИД РФ сравнили Каллас с активисткой Тунберг

Никто внутри Европейского союза (ЕС) не может понять, почему верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас занимает свой пост и кто она вообще такая. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Каю Каллас можно назвать «Гретой Тунберг есовской политики».

Захарова обратила внимание, что нынешнюю главу евродипломатии назначили на эту должность некие неизвестные люди. При этом во время принятия решения профессиональные качества Каллас не учитывались, подчеркнула представитель МИД РФ. Она добавила, что даже в ЕС осознают, что верховный представитель своими высказываниями нарушает принципы регионального содружества.

Также российский дипломат прокомментировала слова Каллас о том, что отношения между Брюсселем и Москвой не нормализуются даже после урегулирования украинского конфликта.

«На каком основании она это говорит? Она кто, Баба Ванга?» — поинтересовалась Захарова.

19 мая глава евродипломатии предупредила, что ЕС может пересмотреть финансирование стран — партнеров, если они как-то поддерживают РФ или Иран. Как сказала Каллас, сотрудничающие с Брюсселем государства в случае одновременной поддержки Москвы или Тегерана «должны проявлять гибкость».

Ранее Каллас исключила возможность возвращения ЕС и РФ к нормальным отношениям.