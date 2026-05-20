Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ сравнили Каллас с активисткой Тунберг

Захарова: Каллас является Гретой Тунберг европейской политики
Global Look Press

Никто внутри Европейского союза (ЕС) не может понять, почему верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас занимает свой пост и кто она вообще такая. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Каю Каллас можно назвать «Гретой Тунберг есовской политики».

Захарова обратила внимание, что нынешнюю главу евродипломатии назначили на эту должность некие неизвестные люди. При этом во время принятия решения профессиональные качества Каллас не учитывались, подчеркнула представитель МИД РФ. Она добавила, что даже в ЕС осознают, что верховный представитель своими высказываниями нарушает принципы регионального содружества.

Также российский дипломат прокомментировала слова Каллас о том, что отношения между Брюсселем и Москвой не нормализуются даже после урегулирования украинского конфликта.

«На каком основании она это говорит? Она кто, Баба Ванга?» — поинтересовалась Захарова.

19 мая глава евродипломатии предупредила, что ЕС может пересмотреть финансирование стран — партнеров, если они как-то поддерживают РФ или Иран. Как сказала Каллас, сотрудничающие с Брюсселем государства в случае одновременной поддержки Москвы или Тегерана «должны проявлять гибкость».

Ранее Каллас исключила возможность возвращения ЕС и РФ к нормальным отношениям.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!