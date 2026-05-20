Экс-нардеп связал проведение выборов на Украине с успехами ВС РФ

Сложно говорить о сроках проведения выборов на Украине, однако в этом вопросе многое будет зависеть от летней кампании ВС РФ в зоне и СВО и решений западных спонсоров Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров.



«Все понимают, что рано или поздно эти выборы будут. Будут ли они в 2027 году, я не знаю. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этом году. Особенно это касается летней военной компании [России на фронте]. Если сложатся определенные обстоятельства, которые вынудят Украину принять часть тех политических решений, которые необходимы для завершения конфликта, возможно, на Украине запустят политический процесс [по подготовке к выборам]», — сказал он.



По словам Килинкарова, от Европы и США продолжает многое зависеть в плане урегулирования украинского кризиса, а также начала президентских выборов.



«Если у них сложатся обстоятельства так, что будет уверенность в том, что военным путем они уже никаких целей достичь не могут и несут только определенные политические и финансовые издержки, то, конечно, они могут стать инициаторами запуска политических процессов на Украине», — считает собеседник.



19 мая советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что выборы на Украине могут состояться весной 2027 года.

