Экс-нардеп связал проведение выборов на Украине с успехами ВС РФ

Сложно говорить о сроках проведения выборов на Украине, однако в этом вопросе многое будет зависеть от летней кампании ВС РФ в зоне и СВО и решений западных спонсоров Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров.
 
«Все понимают, что рано или поздно эти выборы будут. Будут ли они в 2027 году, я не знаю. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этом году. Особенно это касается летней военной компании [России на фронте]. Если сложатся определенные обстоятельства, которые вынудят Украину принять часть тех политических решений, которые необходимы для завершения конфликта, возможно, на Украине запустят политический процесс [по подготовке к выборам]», — сказал он.
 
По словам Килинкарова, от Европы и США продолжает многое зависеть в плане урегулирования украинского кризиса, а также начала президентских выборов.
 
«Если у них сложатся обстоятельства так, что будет уверенность в том, что военным путем они уже никаких целей достичь не могут и несут только определенные политические и финансовые издержки, то, конечно, они могут стать инициаторами запуска политических процессов на Украине», — считает собеседник.
 
19 мая советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что выборы на Украине могут состояться весной 2027 года.

Ранее в Кремле назвали главное препятствие урегулирования конфликта на Украине.

 
