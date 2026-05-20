Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Песков прокомментировал сообщение СВР о подготовке Украиной ударов по РФ из Латвии

Песков: БПЛА уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств
Roman Naumov/Global Look Press

Беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете «Известия», комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

По его словам, соответствующие российские службы, прежде всего военные внимательно отслеживают ситуацию с беспилотниками и формулируют необходимую реакцию Москвы. Представитель Кремля подчеркнул, что первостепенная задача — обеспечение безопасности граждан и промышленной инфраструктуры страны.

19 мая СВР РФ заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование ВСУ планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Накануне также сообщалось, что над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. Дрон уничтожил румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии.

Ранее в СВР заявили, что украинские операторы дронов уже находятся на базах в Латвии.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!