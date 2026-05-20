Песков прокомментировал сообщение СВР о подготовке Украиной ударов по РФ из Латвии

Беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете «Известия», комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит удары по России с территории Латвии.

По его словам, соответствующие российские службы, прежде всего военные внимательно отслеживают ситуацию с беспилотниками и формулируют необходимую реакцию Москвы. Представитель Кремля подчеркнул, что первостепенная задача — обеспечение безопасности граждан и промышленной инфраструктуры страны.

19 мая СВР РФ заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование ВСУ планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Накануне также сообщалось, что над Эстонией впервые сбили беспилотник, который, по данным местных властей, прилетел с территории Украины. Дрон уничтожил румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии.

Ранее в СВР заявили, что украинские операторы дронов уже находятся на базах в Латвии.