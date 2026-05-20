Путин рассказал о роли дружбы России и Китая для международной арены

Связка Российской Федерации и Китайской Народной Республики играет стабилизирующую роль на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что и Россия, и Китая привержены независимой и самостоятельной внешней политике, сотрудничают в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене.

Также российский лидер сообщил, что обменялся с Си мнениями по актуальным международным вопросам».

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин дал оценку переговорам с Си Цзиньпином в узком составе.