«Дырку от бублика получат»: депутат Госдумы — о притязаниях Литвы на Калининград

Любое столкновение России с НАТО приведет к применению ядерного оружия, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат подчеркнул, что своими призывами атаковать Калининград, Литва развязывает апокалипсис.

«Честно говоря, вся эта прибалтийская свора способна только гавкать. Самые крошечные в мире и самые беспомощные армии, падающие экономические показатели и политики, которые ровным счетом ничего из себя не представляют — вот она, современная Прибалтика. Дырку от бублика они получат, а не Калининград. Любые посягательства на нашу территорию будут пресечены немедленно и жестко. Любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия. Если они хотят развязать ядерный апокалипсис, то флаг им в руки», — заявил парламентарий.

19 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В России эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка сообщила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии. Как растет напряжение между Россией и странами Балтии и что об этом говорят в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал «русофобским лаем» призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград.