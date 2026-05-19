Эксперт объяснил выдачу ордера МУС на арест израильских чиновников и военных

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильских чиновников и военных может быть связан с ситуацией на палестинских территориях — в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказала научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

«Еще одним элементом может являться Ливан, в отношении которого Израиль тоже ведет боевые действия, южные территории которого Израиль оккупирует. История с Палестиной, плюс история с Ливаном, скорее всего, побудили к новым расследованиям со стороны МУС», — отметил в свою очередь доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

При этом, добавил он, эффективность МУС на деле оказалась весьма ограниченной — решение об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не было приведено в действие.

Накануне издание Haaretz сообщило, что МУС выписал «секретные ордера» на арест двух израильских политиков и двух военнослужащих, при этом «сроки их выдачи неизвестны».

Имена обвиняемых не указаны, однако автор статьи напомнила, что в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ведется расследование.

Ранее администрация Трампа ввела санкции против еще двух судей МУС.