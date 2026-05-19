Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

Эксперт объяснил выдачу ордера МУС на арест израильских чиновников и военных

Политолог Пятибратов: ордер на арест израильских военных МУС выдал из-за Ливана
Shutterstock/FOTODOM

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильских чиновников и военных может быть связан с ситуацией на палестинских территориях — в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказала научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

«Еще одним элементом может являться Ливан, в отношении которого Израиль тоже ведет боевые действия, южные территории которого Израиль оккупирует. История с Палестиной, плюс история с Ливаном, скорее всего, побудили к новым расследованиям со стороны МУС», — отметил в свою очередь доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

При этом, добавил он, эффективность МУС на деле оказалась весьма ограниченной — решение об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не было приведено в действие.

Накануне издание Haaretz сообщило, что МУС выписал «секретные ордера» на арест двух израильских политиков и двух военнослужащих, при этом «сроки их выдачи неизвестны».

Имена обвиняемых не указаны, однако автор статьи напомнила, что в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ведется расследование.

Ранее администрация Трампа ввела санкции против еще двух судей МУС.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!