Мирошник: Украина была полигоном для различных исследований США при Байдене

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что при экс-президенте США Джо Байдене на Украине проводились различные исследования в биолабораториях.

»Украина была под особым прицелом у администрации Байдена, не скупившейся на выделение средств даже на проведение непонятных и непрозрачных исследований, результатами которых могли быть разработка биологического оружия, специализированных вирусов, либо оценка воздействия на славян всевозможных убийственных биоразработок», — поделился Мирошник.

12 мая председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что США могут обвинить Киев в создании на территории Украины испытательного полигона для разработки биологического оружия.

Парламентарий напомнил, что в 2022–2023 годах Госдума и Совет Федерации проводили специальное расследование с привлечением российских и зарубежных экспертов. По итогам работы комиссии был сделан вывод, что под видом медико-биологических исследований на Украине реализовывались проекты военно-прикладного характера, нарушающие Конвенцию о запрещении разработки биологического и токсинного оружия (КБТО).

