США могут обвинить Киев в создании на территории Украины испытательного полигона для разработки биологического оружия. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем канале в «Максе».

«Режим Зеленского неминуемо ждут обвинения не только в масштабной коррупции (в уголовном деле Ермака — Миндича уже 40 томов), но и в преступном создании испытательного полигона на украинской территории по производству биологического оружия», — написал он.

Парламентарий напомнил, что в 2022–2023 годах Госдума и Совет Федерации проводили специальное расследование с привлечением российских и зарубежных экспертов. По итогам работы комиссии был сделан вывод, что под видом медико-биологических исследований на Украине реализовывались проекты военно-прикладного характера, нарушающие Конвенцию о запрещении разработки биологического и токсинного оружия (КБТО).

До этого директор разведки США Тулси Габбард заявила, что будет проведено расследование деятельности более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, которые финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Она отметила, что ее команда намерена определить местонахождение всех лабораторий, а также выяснить, какие патогены в них содержатся и какие исследования там проводятся.

По словам Габбард, уже удалось установить, что более 40 биолабораторий расположены на Украине. Несмотря на очевидную опасность такой деятельности, администрация бывшего президента США Джо Байдена «лгала американскому народу», отрицая существование на Украине каких-либо лабораторий, управляемых Вашингтоном, добавила глава разведки.

