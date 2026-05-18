Польша выдаст Чехии трех своих граждан, подозреваемых в поджоге оборонного предприятия LPP Holding в городе Пардубице. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Всего по делу задержаны 10 человек, семеро из которых находятся под стражей в Чехии.

Инцидент произошел 20 марта, в результате чего уничтожен цех и повреждено здание, а ущерб составил десятки миллионов евро. Ответственность взяла на себя пропалестинская группировка The Earthquake Faction, однако чешское следствие проверяет версию, что она может быть прикрытием для другой организации или государства.

Недавно Россия экстрадировала из ОАЭ двух россиян, один из которых обвиняется в мошенничестве на 15 млн рублей, а второй — в банковской деятельности без лицензии. В 2019 году гражданин РФ взял в долг 15 млн рублей у мужчины под залог квартир, которые ему не принадлежали. Полученные деньги похитил. Кроме того, в 2017 году он заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, но обязательств не выполнил и присвоил полученные денежные средства. Нарушитель закона долгое время скрывался за границей.

