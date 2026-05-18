Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Терпение заканчивается»: Трамп склоняется к возобновлению боевых действий

Al Jazeera: Трамп теряет терпение и склоняется к военному сценарию по Ирану
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к военному варианту развития ситуации вокруг Ирана на фоне отсутствия прогресса в переговорах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Терпение президента США Дональда Трампа заканчивается из-за отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, он склоняется к военным действиям», — сказал собеседник канала.

По его словам, у Тегерана есть «несколько дней, а не недель», чтобы предложить решение, способное вывести переговоры из тупика.

Источник утверждает, что если в ближайшие дни США не увидят шагов со стороны Ирана, то Трамп может сделать выбор в пользу силового сценария.

18 мая портал Axios написал со ссылкой на источники, что Белый дом считает новое предложение Ирана недостаточным для заключения соглашения с США, поскольку в нем содержится больше слов о приверженности Исламской Республики отказу от разработки ядерного оружия, но отсутствуют подробные обязательства по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся высокообогащенных запасов.

В конце апреля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, иначе от него ничего не останется.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!