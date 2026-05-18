«Терпение заканчивается»: Трамп склоняется к возобновлению боевых действий

Al Jazeera: Трамп теряет терпение и склоняется к военному сценарию по Ирану

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к военному варианту развития ситуации вокруг Ирана на фоне отсутствия прогресса в переговорах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Терпение президента США Дональда Трампа заканчивается из-за отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, он склоняется к военным действиям», — сказал собеседник канала.

По его словам, у Тегерана есть «несколько дней, а не недель», чтобы предложить решение, способное вывести переговоры из тупика.

Источник утверждает, что если в ближайшие дни США не увидят шагов со стороны Ирана, то Трамп может сделать выбор в пользу силового сценария.

18 мая портал Axios написал со ссылкой на источники, что Белый дом считает новое предложение Ирана недостаточным для заключения соглашения с США, поскольку в нем содержится больше слов о приверженности Исламской Республики отказу от разработки ядерного оружия, но отсутствуют подробные обязательства по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся высокообогащенных запасов.

В конце апреля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, иначе от него ничего не останется.