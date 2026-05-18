Трамп назвал полную стоимость США

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью журналу Fortune, что общая стоимость Соединенных Штатов составляет сотни триллионов долларов.

Журналисты спросили Трампа, какую сумму он бы приписал общей стоимости США вместе со всеми их ресурсами и природными достопримечательностями, такими как Большой каньон.

«Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов», — сказал глава государства.

В начале мая издание Fox Business News сообщало, что государственный долг США превысил размер экономики страны впервые после окончания Второй мировой войны. По данным Бюро экономического анализа (BEA), размер госдолга достиг $31,27 трлн, в то время как ВВП по состоянию на март составил $31,22 трлн.

В январе Трамп назвал США экономическим двигателем планеты. «Когда процветает Америка, процветает и весь мир. Когда дела идут плохо, они идут плохо для всех нас», — отметил президент США.

