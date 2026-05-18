В Турции президенту посвятили песню «Слава богу, что ты есть, Эрдоган»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в мероприятии Молодежного крыла Партии справедливости и развития, в ходе которого была исполнена посвященная ему песня «Слава богу, что ты есть, Эрдоган». Об этом сообщает Haber7.

Мероприятие состоялось на стадионе «Коджаэли» в городе Измит. В течение дня здесь выступали артисты, а собравшаяся молодежь хором подпевала песням. На мероприятии, в том числе, была впервые исполнена песня, посвященная Эрдогану. В ее тексте турецкий лидер описывается как «великий герой», которого уважает весь мир.

По данным журналистов, композиция получила высокие оценки слушателей. Политик Фарук Акар опубликовал песню в своих социальных сетях и отметил, что для него честь «идти по тому же пути, что и великий герой» в лице Эрдогана. Как он сказал, действующий президент вывел Турцию «за пределы мечтаний» и подарил народу гордость.

5 мая президент Турции заявил, что в настоящее время Европа нуждается в его стране больше, чем она в Европе. В связи с этим он призвал Европейский союз (ЕС) признать, что без Анкары как полноправного члена региональное содружество не может быть глобальным игроком или центром притяжения.

Ранее Эрдоган рассказал о работе над возобновлением российско-украинских переговоров.