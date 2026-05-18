Война США и Израиля против Ирана
Стало известно, в какую сумму обошелся мировому бизнесу конфликт США и Израиля с Ираном

Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в $25 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты анализа корпоративной информации компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии.

Отмечается, что сумма ущерба продолжает расти. По меньшей мере 279 компаний назвали конфликт вокруг Ирана причиной принятия срочных мер, включая увеличение цен и сокращение производства.

Также компании приостанавливают выплату дивидендов и выкуп акций, отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, вводят топливные надбавки и просят государство о финансовой помощи, говорится в публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее сообщалось, что США потратили на операцию против Ирана $61 млрд.

 
