ЛДПР просит власти сохранить параллельный импорт ПО и комплектующих

ЛДПР обратилась к Минпромторгу с просьбой пересмотреть сроки вступления в силу решения об исключении из перечня параллельного импорта компьютерной техники и ноутбуков ряда ведущих мировых брендов. Обращение главы партии Леонида Слуцкого к министру промышленности и торговли Антону Алиханову есть у «Газеты.Ru».



«Считаем, что основным направлением государственной политики в технологической сфере должно стать создание максимально благоприятных условий для развития производственных мощностей, а не дальнейшее сжатие каналов снабжения», — говорится в документе.



Как напомнили в ЛДПР, с 27 мая 2026 года из перечня товаров для параллельного импорта исключаются компьютерная техника, ноутбуки, накопители, серверы и системы хранения данных ряда ведущих мировых брендов.



Партия поэтому призывает при принятии соответствующих мер проводить максимально глубокий и детальный анализ, а также «руководствоваться не только интересами производителей аппаратуры, но и ее потребителей». Речь идет о производителях станков и оборудования, перед которыми в условиях беспрецедентного санкционного давления стоит задача «не просто выжить, но и сохранить потенциал для технологического развития».



В ЛДПР отметили, что российская промышленность, согласно опросам предприятий обрабатывающего сектора, не готова к полному отказу от зарубежных комплектующих «на горизонте ближайших лет».

«Целые отрасли — от станкостроения до высокотехнологичного производства — сегодня по-прежнему критически зависят от зарубежных комплектующих, серверов, систем хранения данных и элементов управления. Если перекрыть доступ к ним раньше, чем появятся полноценные отечественные аналоги, пострадают не иностранные компании, а российские предприятия. И это в конечном счете крайне негативно отразится на потребителе, на всех гражданах государства: мы получим дефицит товаров либо полупустые полки, растянутые до бесконечности сроки гарантийного ремонта уже купленной техники, взлет цен и, как следствие, рост инфляции», — сказал «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий.

Поэтому ЛДПР просит министерство промышленности и торговли пересмотреть сроки вступления в силу решения исключить компьютеры и ноутбуки из перечня товаров для параллельного импорта.



Минпромторг России прокомментировал решение об исключении ряда категорий компьютерной техники из перечня параллельного импорта, заявив, что данная мера не окажет существенного влияния на ассортимент продукции на внутреннем рынке.



