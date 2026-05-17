Французская прокуратура может запросить ордер на арест Маска

Прокурор Парижа Беко: ведомство может запросить ордер на арест Маска по делу X
Французские правоохранители, которые расследуют дело в отношении социальной сети X, могут запросить ордер на арест ее владельца Илона Маска. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

«Если в конечном итоге, по завершении расследования, следственные судьи будут убеждены, что элементы подозрения превращаются в достаточно согласованные обвинения, чтобы Илон Маск мог быть вызван в уголовный суд, и если он не будет отвечать на повестки, единственный способ обеспечить его явку в суд — это ордер на арест», — сказала она.

Беко уточнила, что расследование по делу X ведут три следственных судьи.

Как сообщали французские СМИ, расследование началось в январе прошлого года после жалоб на алгоритмы соцсети. Оно также касается встроенного чат-бота Grok из-за публикации материалов с отрицанием Холокоста и созданных искусственным интеллектом изображений сексуального характера.

Парижская прокуратура вызвала Маска и бывшего гендиректора X Линду Яккарино на допрос 20 апреля. После неявки Маска 7 мая прокуратура начала в отношении него предварительное расследование.

