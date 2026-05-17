Спикер парламента Ирана Галибаф занял новый пост, связанный с Китаем

Спикера иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа назначили специальным представителем Ирана по делам Китая. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

По информации источников агентства, Галибаф будет выполнять функции координатора различных секторов страны, связанных с Китаем.

Пост спикера меджлиса Ирана Галибаф занимает с 2020 года. До него эту обязанность исполняли Али Лариджани, затем Абдолреза Рахмани Фазли.

Галибаф имеет докторскую степень по политической географии, звание генерал-майора, в 1996 году был назначен командующим ВВС Корпуса стражей Исламской Революции, затем стал главой полиции страны, а впоследствии продолжил карьеру на посту представителя президента Мохаммада Хатами и далее мэра Тегерана.

За свою политическую карьеру Галибаф также четыре раза баллотировался в президенты. В последний раз — в досрочных выборах в 2024 году. Тогда он не прошел во второй тур, победу одержал реформист Масуд Пезешкиан.

Политик возглавил делегацию Исламской Республики на недавних переговорах с США в Исламабаде.

