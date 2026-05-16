Бут назвал хамством поступок американцев в Пекине

Война США и Израиля против Ирана
Виктор Бут назвал хамством поведение делегации США с подарками в Китае
Предприниматель Виктор Бут в разговоре с kp.ru раскритиковал действия американской делегации в Китае, представители которой перед вылетом из Пекина выбросили подаренные сувениры.

По мнению Бута, американская сторона сделала это демонстративно и тем самым проявила неуважение к принимающей стороне. Он заявил, что речь шла именно о подарках, поэтому делегация могла хотя бы не избавляться от них открыто перед посадкой в самолет. Бут подчеркнул, что не считает произошедшее демаршем и назвал это хамством.

Также предприниматель высказал мнение, что визит президента США Дональда Трампа в Китай прошёл не по американскому сценарию. По его словам, Си Цзиньпин выстроил переговоры по собственному плану, а Вашингтону не удалось добиться главной цели — ослабить поддержку России и Ирана со стороны Китая.

Бут также заявил, что Пекин жестко обозначил позицию по Тайваню и дал понять, что поставки оружия на остров будут восприниматься как вызов. Кроме того, по его оценке, Китай фактически свёл эффект американских санкций к минимуму, пригрозив мерами против компаний, которые будут соблюдать ограничения США.

13 мая Трамп прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Трамп пригласил председателя КНР посетить США в сентябре. Си Цзиньпин, в свою очередь, поднял тост за здоровье президента Соединенных Штатов.

После переговоров корреспондент New York Post Эмили Гудин в соцсети X сообщила, что на борт президентского самолета Air Force One запретили проносить предметы, полученные от китайских чиновников во время визита. В результате одноразовые телефоны и значки делегации выбросили в мусор.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно.

 
