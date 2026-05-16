Лавров обучил этикету корреспондента на пресс-конференции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров преподал урок этикета журналисту в ходе пресс-конференции. Об этом в своем аккаунте в соцсети X рассказал ирландский журналист Чей Боуз, с коллегой которого и произошел инцидент.

«На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его, разговаривая по телефону. Министр преподал ему урок этикета», — написал он.

Глава МИД России сделал замечание сотруднику СМИ, который громко включил перевод во время его выступления.

Лавров остановился и спросил по-английски: «Можете покинуть помещение? Это вы или ваш телефон шумят?». Но когда звук не стал тише, глава российского внешнеполитического ведомства повторил: «Если не отдадите телефон, они достанут оружие».

В апреле текущего года Лавров рассмешил делегацию из Ливии на встрече со своим ливийским коллегой Тахером Бауром. Глава МИД России начал свою беседу с Бауром на английском языке, поблагодарив его за приезд в Москву. После этого гость предложил продолжить переговоры на арабском и русском языках.

«А я думал, я по-русски говорил», — с улыбкой отметил российский министр, вызвав смех ливийцев.

Ранее Лавров признался, что юмор помогает ему в работе.

 
