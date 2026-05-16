США не застраховали судна, проходящее через Ормузский пролив

Американские компании не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузский пролив, несмотря на планы президента США. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, власти США привлекли две страховые компании для оказания помощи в обеспечении страхового покрытия. К программе стоимостью в $40 млрд до сих пор не прибегали, хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем тот, что был до начала операции США и Израиля против Ирана, говорится в статье.

По словам страховых брокеров, программа так и не была воплощена в жизнь, поскольку не соответствовала всем требованиям, необходимым для судов, проходящих через Ормузский пролив, а также была привязана к сопровождению судов через регион, которое так и не было в полной мере реализовано.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Иран атаковал американский корабль в Ормузском проливе, выпустив по нему ракеты.