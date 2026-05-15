Путин дал поручения Генпрокуратуре и правительству РФ по защите от паводков

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре до 1 сентября провести проверку соблюдения установленных запретов и ограничений, направленных на защиту территорий от затопления. Об этом говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Согласно тексту поручений, Генпрокуратуре предстоит проверить, как исполнительные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления соблюдают установленные законодательством запреты и ограничения, направленные на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, а также разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября этого года, уточняется на сайте.

Путин также дал поручения и правительству РФ. В частности, до 1 октября должно быть ускорено рассмотрение вопросов внесения поправок в законодательство, по которым сооружения инженерной защиты территорий и объектов от затопления, а также разрушения берегов водных объектов будут относиться к сооружениям повышенного уровня ответственности. Сообщается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября этого года.

До этого Путин попросил доложить главу Минюста Константина Чуйченко о юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков в регионах. Президент России держит на контроле ситуацию с паводками. 21 апреля он поставил задачу как можно оперативнее обследовать территории после паводка в Дагестане и принять решение о восстановлении жилья.

Ранее Путин высказался о компенсациях пострадавшим от паводков в Дагестане.