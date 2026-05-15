Лукашенко рассказал о помощи Белоруссии со стороны США

Лукашенко: две трети направляемой в Белоруссию гумпомощи приходит из США
Evgenia Novozhenina/Reuters

Две трети гуманитарной помощи, которую поступает в Белоруссию, приходит из США. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом, сообщает ТАСС.

«Две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно. Говорят: «Санкции, санкции», — но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля», — сказал белорусский лидер в ходе встречи.

Также он выразил главе религиозной организации благодарность за это.

Евангелистская ассоциация Билли Грэма была создана в 1950 году. Визит в Белоруссию Франклина Грэма проходит 14-18 мая, в рамках которого предусмотрено его участие в ряде мероприятий.

До этого Лукашенко заявил, что политика взаимодействия с США выстраивается в соответствии с национальными интересами Белоруссии.

Президент также отметил, что Соединенные Штаты отводят его стране роль союзника России.

Ранее Лукашенко рассказал, что помогает делать выводы из «обнимашек и целовашек» с американцами.

 
